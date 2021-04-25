زكاة الفطر هذه السنة 120 دينار

اصدرت وزارة الشؤون الدينيةة والأوقاف اليوم الأحد بيانا بخصوص زكاة الفطر لهذا العام 1442 الموافق لـ 2021.

وحسب بيان الوارة فقد تم تحديد زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دينار أي ما قيمته صاع “2 كلغ” من غالب قوت بلدنا.

كما دعت الوزارة في بيانها الأئمة إلى الشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان.

وكلفت الوزارة أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر بداية من منتصف رمضان.

وأضاف البيان ان توزيع زكاة الفطر على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أويومين قبل عيد الفطر المبارك.”

بحيث لا تشرق شمس عيد الفطر حتى تصل زكاة الفطر إلى المستحقين حقهم فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.

واكدت الوزارة على “جواز إخراج زكاة الفطر نقدا اقتداء بالصحابة والتابعين, لأنه أنسب للفقراء ولإغنائهم عن السؤال يوم العيد”.

الوزارة في بيانها ذكرت بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أوفقيرا.

وهذا إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.