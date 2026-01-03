زكام حاد يبعد آيت نوري عن التدريبات ويثير مخاوف قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

أثار غياب الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ريان آيت نوري، عن الحصة التدريبية التي جرت نهار اليوم السبت، بعض القلق داخل معسكر “الخضر”.

تحسبًا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، المقررة هذا الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن آيت نوري اضطر لمغادرة مقر التدريبات والعودة إلى الفندق، بعد معاناته من زكام حاد حال دون مشاركته في الحصة الجماعية، التي خاضها المنتخب الوطني في إطار التحضيرات للمواجهة الحاسمة.

ويُنتظر أن يخضع اللاعب للمتابعة الطبية خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على مدى قدرته على اللحاق بالمباراة، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الطاقم الفني، خاصة في ظل معاناة جوان حجام من إصابة على مستوى الكاحل، ما قد يُعقّد خيارات المدرب في الجهة اليسرى من الدفاع.