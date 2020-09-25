زكرياء بن شاعة يغادر الصفاقسي ويعود إلى إتحاد العاصمة

الرياضة
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زكرياء بن شاعة يغادر الصفاقسي ويعود إلى إتحاد العاصمة
بقلم كريم تيغرمت

أعلن المهاجم الجزائري، زكرياء بن شاعة، نهاية مغامرته مع فريق الصفاقسي التونسي، وعودته إلى فريقه إتحاد العاصمة.

وودّع مهاجم الإتحاد، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، نادي الصفاقسي، وأنصاره، بعبارة “حان وقت الوداع شكرا صفاقس.. شكرا للجميع”.

وكان النادي التونسي، قد أبدى في وقت سابق رغبته في تفعيل بند شراء عقد بن شاعة، قبل أن تتحرك إدار الإتحاد لاستعادة مهاجمها.

يذكر أن زكرياء بن شاعة (23 عاما)، انضم إلى الصفاقسي التونسي، شهر جانفي الماضي، على شكل إعارة، من ناديه اتحاد العاصمة.


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