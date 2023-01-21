زكرياء غزال.. من الرقص في الأحياء الجزائرية إلى الإحترافية

عبر الراقص الأكروباتي، زكرياء غزال، والذي ينتمي للفريق الفني الخاص بالنجم الجزائري سولكينغ، عن سعادته بزيارته للجزائر خلال مشاركته في حفل إفتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وبدأ زكرياء مشواره في الفن من الجزائر، أين تعلم الرقص ليواصل مشواره في فرنسا أين وصل للإحترافية رفقة سولكينغ.

وحول مشاركته في حفل إفتتاح الشان، قال زكرياء غزال: “أول مرة أدخل لملعب في الجزائر، كان رائعا جدا”.

كما عبر عن حماسه بوجود الجمهور الجزائري والذي ألهب الملعب ويصنع دائما أجواء رائعة داخل وخارج الوطن.