“زكرينيو” خلطها في السعودية !

أبدى “نور الدين زكري” مدرب ضمك السعودي عن غضبه الكبير من الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة.

وقال “زكرينيو” في تصريحات صحفية: “ما تعرضت له الأسبوع الماضي كان له أثر سلبي في تحضيراتنا لمباراة العدالة”.

وأضاف: “بعد الحملة الأخيرة ضدي شعرت أنني غريبًا في المملكة، وانعكس ذلك على اللاعبين، شعرت أنني أواجه عدة جبهات ولم أكن مصدقًا لما تعرضت له”.

وتابع بن ذكري: “تعجبت من الحملة التي تعرضت لها في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها”.

وأردف: “أشكر كل من ساندني ووقف بجانبي، وأقول لكل من شن الهجوم علي حسبي الله ونعم الوكيل”.

في حين ختم كلامه: “أخلاقي لا تسمح لي بالاستهزاء ولو فعلت ذلك، سأكون أول المغادرين، ومررت بأسبوع ليس سهلا، ومن الصعب أن أقوم بالتحضير الجيد”.