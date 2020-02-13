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“زكرينيو”: “سأصنع قبعة بإسم زكري ليشتريها كل السعوديين”

الرياضة
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“زكرينيو”: “سأصنع قبعة بإسم زكري ليشتريها كل السعوديين”
بقلم أمير بهلول

يواصل المدرب الجزائري “زكرينيو” صنع الحدث في الدوري السعودي بتصريحاته النارية وذلك عقب فوز فريقه ضمك أمام إتحاد جدة.

وقال “زكري” في تصريحات صحفية: “نحتاج للوقت والتوفيق، بعد إبرام العديد من الصفقات الشتوية، أشكر لاعبي ضمك على القتالية والالتزام بالتعليمات التكتيكية”.

وأضاف: “فزنا على اتحاد جدة عن جدارة واستحقاق، كنت خائفا من الوقت بدل الضائع لأن كرة القدم تغيرت، لقد أصبحنا نشاهد 12 دقيقة إضافية، وهذا كثير ومبالغ فيه”.

وتابع: “لأول مرة في حياتي أقوم بتغيير 14 لاعبا من عناصر الفريق واستقطاب مثلهم، سأصنع قبعة بعلامة زكري ليشتريها كل السعوديين”.


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