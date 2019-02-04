“زكرينيو” في طريقه للسعودية !!

كشفت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الإثنين، أن مدرب وفاق سطيف الحالي نور الدين زكري، قريب من الإنتقال لنادي “الفيحاء” السعودي.

وأكّدت صحيفة “الجزيرة ” الخبر في موقعها الرسمي، كما أشارت إلى أن “زكرينيو” متوقع وصوله اليوم أو غداً لترسيم تعاقده.

الأمر الذي سيثير إشكالا جديداً بين المدرب وإدارة الوفاق المُتعاقدة معه حتى نهاية الموسم، كما سيواجه النادي شباب بلوزداد غداً.