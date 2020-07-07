زكرينيو للنهار: “جزائريو فريق ضمك لم يصابوا بفيروس كورونا”

طمأن المدرب الجزائري لفريق ضمك السعودي “نور الدين زكري” متابعيه بعدم وجود أي إصابة وسط اللاعبين الجزائريين الناشطين في فريق ضمك.

وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أكدت إصابة 11 لاعب ومسير في فريق ضمك الذي يضم في صفوفه 4 لاعبين جزائريين ( شافعي، زغبة، شنيحي، عماري)، بالإضافة إلى المدرب نور الدين زكري.

وأكد زكري في إتصال بالنهار أون لاين على سلامة كل اللاعبين الجزائريين في فريق ضمك السعودي موضحا:

” صحيح أن هناك إصابات في الفريق، لكن هذه الإصابات لا تخص الجزائريين، وهم جميعا بحالة جيدة والحمد لله”.