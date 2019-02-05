“زكرينيو” مدرباً لـ”الفيحاء” السعودي

أكّدت صحيفة “الرياضية” السعودية أن المدرب الجزائري نور الدين زكري، وقّع “رسمياً” في نادي الفيحاء السعودي لقيادة عارضته الفنية.

يأتي ذلك ليؤكد الأنباء الصادرة أمس، حول مفاوضات تجمع “زكرينيو” بإدارة النادي السعودي الذي يُصارع على البقاء في دوري الأضواء.

يذكر أن “زكري” قدم إستقالته أمسية اليوم من نادي وفاق سطيف، بعد الخسارة بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد.