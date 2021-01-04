“زكرينيو” يدفع ثمن تصريحاته في السعودية

دفع المدرب الجزائري، نور الدين زكري، ثمن تصريحاته النارية، سريعا، حيث أعلنت إدارة نادي ضمك وبصفة رسمية عن إقالته من منصبه.

وبررت إدارة ضمك قرارها، بالنتائج السلبية جدا للفريق، تحت قيادة “زكرينيو”، والذي يحتل المركز الأخير من الترتيب العام للدوري.

وأكدت مُختلف وسائل الإعلام في المملكة، الى أن السبب الرئيسي في فقدان التقني الجزائري لمنصبه، هو خرجاته الصانعة للجدل.

وكان من يصف نفسه بالمدرب الإيطالي، قد وجه إنتقادات لاذعة للحكام السعوديين، مؤكدا بأنهم من يحرم فريقه من الإنتصارات.

وطالب إبن باتنة مُسيري فريقه، بضرورة :”جلب لاعبين يكونون قادرين على الفوز على الحكام لا على المُنافسين مُستقبلا”.

ويرى الكثيرون بأن هذا التصريح، هو من عصف بزكري من منصبه لا أمر آخر.