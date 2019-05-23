“زكرينيو” يريد “فيغولي” في “الفيحاء” بصفقة خيالية !

كشف موقع “فوتوسبور” التركي، أنّ الجزائري “سفيان فيغولي” مطلوب بقوة في الدوري السعودي بعد تألقه هذا الموسم مع “غلطة سراي”.

وأكدت ذات المصادر، أن نادي “الفيحاء” الذي يدربه المدرب الجزائري “زكرينيو” طلب رسميا خدمات “سوسو” مقابل 16.5 مليون أورو.

وهذه القيمة تسيل لعاب إدارة “غلطة سراي”، التي رفضت في وقت سابق رحيل نجمها الأول، غير أن القيمة المالية الكبيرة ستجعل إدارة النادي تعيد التفكير.

كما أن إدارة الفريق السعودي عرضت على “فيغولي” عقدا لمدة 4 سنوات مقابل راتب سنوي يصل إلى 5.5 مليون أورو.

بالرغم من كل هذا، فإن المدرب “فاتح تيريم” يرفض تماما رحيل الرجل الأول في فريقه وصاحب الفضل الكبير في تحقيق النادي التركي للثنائية هذا الموسم.