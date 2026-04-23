زكرينيو يفتح النار على حكم نهائي دوري أبطال الخليج: “حسبي الله ونعم الوكيل”

شنّ المدرب الجزائري، نور الدين بن زكري، المعروف بـ زكرينيو، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة نهائي دوري أبطال الخليج، عقب خسارة فريقه نادي الشباب أمام نادي الريان بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب أحمد بن علي.

وقال بن زكري، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “قبل المؤتمر قلت إن نجاح العرس الكروي يرتكز على ثلاثة عناصر، الفريقان، الجمهور، والتحكيم العادل. العنصران الأولان كانا حاضرين، لكن العنصر الثالث غاب وأفسد العرس”.

وأضاف غاضبًا: “كان من المفترض أن يعود الحكم إلى لقطة لاعبنا يانيك كاراسكو، ويطرد لاعب الخصم وليس لاعبنا. الحكم لم يكن في المستوى، وكان من المفترض أن نفوز بثلاثة أهداف وليس الخصم”.

وتابع المدرب الجزائري: “عرفنا كيف نوقف الريان، لأنه كان مختفيًا، وقمنا بكل شيء من صناعة اللعب وخلق الفرص، لكن الحكم لم يعرف كيف يتحكم في المباراة. بهذه الطريقة لا يمكن أن تنجح مثل هذه الدورات”.

وختم زكرينيو تصريحاته بعبارات شديدة اللهجة قائلاً: “لا أدري لماذا ألغوا المؤتمر الصحفي، لأنهم يعرفون أني سأقول هذا الكلام. أقول للحكم، حسبي الله ونعم الوكيل.. والله لا يوفقّك”.

وتأتي هذه التصريحات لتزيد من الجدل حول التحكيم في النهائي الذي توّج فيه نادي الريان باللقب، وسط احتجاجات قوية من جانب الطاقم الفني لنادي الشباب.