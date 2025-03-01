“زكرينيو” يقود الخلود إلى فوز جديد ويصنع الحدث في السعودية

قاد المدرب الجزائري نور الدين زكري الملقب بـ “زكرينيو”،اليوم السبت، فريقه الخلود السعودي لتحقيق فوز جديد و مثير أمام نادي الخليج في الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

وفاز زكرينيو ولاعبيه بثنائية مقابل واحد من إمضاء اللاعبين ميزياني ماوليدا وجاكسون موليكا، ليصنع المدربالجزائري الحدث لدى الإعلام السعودي بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به على رأس العارضة الفنية للفريق.

وصعد نادي الخلود إلى المرتبة 11 برصيد 28 نقطة، ما سيمنحه فرصة كبيرة لإنهاء الموسم الكروي ضمن المراتب الأولى للعب على الأقل منافسة أسيوية الموسم القادم.