زكرينيو ينال الإعتراف من نجم المنتخب السعودي

أثنى اللاعب تيسير الجاسم، نجم فريق أهلي جدة والمنتخب السعودي، على الجزائري نور الدين زكري، مدرب نادي ضمك.

وأبدى تيسير الجاسم، في حوار لموقع “كووورة” العربي، إعجابه بطريقة عمل نور الدين زكري، وما حققه هذا الموسم مع ناديه ضمك.

وردّ النجم السعودي، بخصوص المدرب الذي أعجب بطريقته في الدوري السعودي قائلا: “الجزائري نور الدين زكري، مدرب ضمك، الذي حقق المركز الثالث في الدور الثاني من الدوري”.

يذكر أن نور الدين زكري، تمكن هذا الموسم، من إنقاذ فريقه ضمك، من السقوط، وضمانهم البقاء ضمن دوري المحترفين.