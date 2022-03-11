زكريني: “الفيفا لن توافق على تغيير الحكم بوندو”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الحكم الدولي الجزائري الأسبق، محمد زكريني، أن الحكم جوتشوا بوندو، سيدير مباراة الجزائر والكاميرون، و الفيفا لن توافق على تغييره.
وقال زكريني، اليوم الجمعة، في تصريحات للإذاعة الوطنية: “الفاف لا تملك حجج مقنعة لمطالبة الفيفا بتغيير هذا الحكم”.
كما أضاف: “من المستحيل أن توافق الفيفا على تغيير الحكم بوندو، بعد أن تم تعيينه، حتى الكاميرون لن توافق على ذلك”.
وتابع محمد زكريني: “الحكم جوتشوا بوندو، هو من سيدير مباراة العودة بين الجزائر، والكاميرون بنسبة 99.99 بالمئة”.
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