زكريني: “الفيفا لن توافق على تغيير الحكم بوندو”

أكد الحكم الدولي الجزائري الأسبق، محمد زكريني، أن الحكم جوتشوا بوندو، سيدير مباراة الجزائر والكاميرون، و الفيفا لن توافق على تغييره.

وقال زكريني، اليوم الجمعة، في تصريحات للإذاعة الوطنية: “الفاف لا تملك حجج مقنعة لمطالبة الفيفا بتغيير هذا الحكم”.

كما أضاف: “من المستحيل أن توافق الفيفا على تغيير الحكم بوندو، بعد أن تم تعيينه، حتى الكاميرون لن توافق على ذلك”.

وتابع محمد زكريني: “الحكم جوتشوا بوندو، هو من سيدير مباراة العودة بين الجزائر، والكاميرون بنسبة 99.99 بالمئة”.