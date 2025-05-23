زكريني: “تعيين الحكم بوجمعه لإدارة الداربي العاصمي فاجأني”

اعتبر الحكم الدولي السابق، محمد زكريني، تعيين الحكم طاهر بوجمعة، لإدارة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، مفاجئاً.

وصرّح زكريني، اليوم، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “الحكم طاهر بوجمعة، سيدير الداربي العاصمي لأول مرة في مشواره التحكيمي”.

وأضاف: “تعيين الحكم بوجمعة لإدارة الداربي العاصمي، كان مفاجئا نوعا ما بالنسبة لي. كوننا تعودنا على تعيين حكام دوليين من ذوي التجربة لإدارة هذا النوع من المباريات الكبيرة”.

وأردف الحكم الدولي السابق: “الحكم بوجمعة، أدار في الجولة الماضية مباراة شبيبة القبائل وشبيبة الساورة. وقدم أداء تحكيمياً في المستوى”.

وتابع محمد زكريني: “بوجمعة حكم شاب يمكننا الاعتماد عليه مستقبلا. يتميز بحضور بدني جيد، هادئ، يتابع جيدا كل اللقطات، ويملك شخصية. أتوقع أن يدير الداربي كما ينبغي، وفي حال ارتكابه أخطاء علينا عدم تحطيمه”.