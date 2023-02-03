زكريني: “حكم نهائي الشان “آتشو” يعد مستقبل التحكيم الإفريقي”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى الحكم الدولي الجزائري الأسبق محمد زكريني، عن الحكم الغابوني بييار غيزلان آتشو، الذي عينته الكاف لإدارة نهائي الشان.
وصرح زكريني، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “الحكم الغابوني آتشو، أدار مبارتين سابقيتين، والنهائي سيكون ثالث مباراة له في هذا الشان”.
كما أضاف: “الكاف اختارت الحكم آتشو، من بين 19 حكم ساحة، بالنظر لمردوده الجيد، خاصة في مباراة الجزائر، واثيوبيا”
وأردف: “آتشو، يعتبر مستقبل التحكيم الإفريقي، لهذا لجنة التحكيم اختارته لادارة هذا النهائي، ونتمنى أن يدير نهائي في المستوى”.
وتابع محمد زكريني: “في الإجمال هذه الطبعة من الشان كانت ناجحة بنسبة كبيرة من الجانب التحكيمي”.
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