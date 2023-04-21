زكريني :”لا توجد ضربة جزاء شرعية لشبيبة القبائل أمام الترجي”

أنهى فريق شبيبة القبائل الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام الترجي التونسي في المباراة التي تجري بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وعن اللقطة التي أثارت الجدل بشأن رفض الحكم أمير عمر منح الجياسكا ضربة جزاء، قال الحكم الدولي الأسبق محمد زكريني في تدخله عبر التلفزيون العمومي “”الحكم كان قريبا من كل اللقطات، ماعدا لقطة في الدقيقة37 التي كان على الحكم منح ركنية لشبيبة القبائل”.

وأضاف زكريني “كل القرارات موفقة إلى ابعد الحلول،لم يقع احتكاك أو تصادم إذن لا توجد ضربة جزاء”.

كما أردف زكريني “كان قادرا على إنذار لاعب شبيبة القبائل لأنه ليس لديه الحق، في مطالبة الحكم بالعودة الى الفار”.

وختم زكريني “لا توجد عرقلة ولا مسك ولا دفع”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption