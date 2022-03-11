زكريني يحذر لاعبي الخضر من بوندو        

حذر الحكم الدولي السابق، محمد زكريني، لاعبي المنتخب الوطني من حكم لقاء ذهاب الدور الفاصل جوشوا بوندو.

وكشف زكريني في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “الحكم بوندو حرم محرز من ضربة جزاء ضد بوركينافاسو بالمغرب، التي لُعبت دون فار”.

كما أضاف: “وجب على الفاف بعد مباراة بوركينافاسو تقديم طلب للفيفا لحذف اسم هذا الحكم من مباريات الجزائر”.

تابع زكريني: “على اللاعبين المنتخب الوطني عدم النرفزة، والسقوط في الفخ، كون الحكم بوندو سريع في إخراج البطاقات”.

يذكر أن الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، سيدير لقاء الذهاب بين الجزائر والكاميرون، لحساب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم بقطر.