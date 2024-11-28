زكري :”أحب السعودية وأقدم اعتذاري لكم جميعا”

قدم المدرب الجزائري نور الدين زكري اعتذاره للجماهير السعودية بسبب الانفعالات الكبيرة وتصريحاته التي تفهم بـ “الخاطئة” حسبه.

وقال نور الدين زكري في تصريحه عقب مباراة فريقه الخلود أمام الأخدود بثنائية مقابل واحد “أقدم اعتذاري لكم جميعا حول انفعالاتي في بعض المباريات وحول تصريحاتي التي تفهم وتفسر بشكل خاطئ”.

كما أضاف زكري “أكثر من 13 سنة عشتها في السعودية”.

وختم المدرب الملقب بـ “زكرينيو” “أنا أحب هذا البلد كثيرا وأتواجد باستمرار فيه حتى لو لم أكن مدربا لأي فريق”.