زكري: “أملك عدة عروض وأرفض ترشيحي لتدريب أندية صغيرة”

أكد المدرب الجزائري، نور الدين زكري، تلقيه عدة عروض، من أندية مختلفة، للاشراف على تدريبها، كاشفا في ذات الوقت رفضه للأندية الصغيرة.

وقال زكري، في هذا الخصوص، في تصريح نشره موقع “win win”، نقلاً عن صحيفة “الرياضية” السعودية: “لن أتحدث عن أسماء حاليا، لكن أملك عدة عروض، وهذا أمر طبيعي”.

كما أضاف المدرب الجزائري: “لست صغيرا، وأرفض احتقاري، وترشيحي لتدريب الفرق الصغيرة”.

وتابع نور الدين زكري: “أملك حاليا عدة عروض من أندية سعودية، وخارجها، وما زالت أدرسها جيدا”.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية العربية، تحدثت مؤخرا، على ترشيح اسم المدرب نور الدين زكري، لتدريب نادي الزمالك المصري.