زكري: “أنا ما نلعبش مع الإنضباط..وهذا موقفي مع اللاعب آنس”

أكد مدرب وفاق سطيف نور الدين زكري تفاجئه بعودة اللاعب أنس ساعد إلى تدريبات الفريق الأول بطلب من الإدارة.

وقال المدرب الملقب بزكرينيو أنه كان قد طالب بالرغم من أن قراره كان بتحويله إلى فريق الآمال بسبب عدم إنضباطه.

” هذا الصباح فوجئت بوجوده بسطيف، وأن الإدارة قد إتفقت مع اللاعب من أجل العودة، ومن حقها الإتفاق مع اللاعب من الجانب الفني، لكن زكري يملك القرارات المتعلقة بالأمور الفنية”

وأضاف: ” زكري لا يتلاعب بالأمور الإنضباطية، وإذا يعتقد البعض أنني سمحت من جلدي فهم مخطئون..سأسمح له بالعودة فنيا مع فريق الأمال ويلتزم مع الآمال، قبل إعادة النظر في قضيته”.