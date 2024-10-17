زكري: “الدوري السعودي الأفضل عربيا وهدفي ضمان البقاء مع الخلود”

كشف الجزائري نور الدين زكري، مدرب نادي الخلود السعودي، أهداف مع فريقفه في الموسم الجديد، كما أبدى رأيه بخصوص الدوري السعودي.

وقال زكري، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “الأهداف التي اتفقت عليها مع إدارة الخلود، هي ضمان بقاء الفريق في الدوري الممتاز”.

كما أضاف المدرب الجزائري: “سبق لي القيام بذات المهمة مع نادي ضمك، وسنعمل جاهدين لتحقيق أهدافنا مع الخلود”.

وختم نور الدين زكري، بابداء رأيه بخصوص الدوري السعودي أين قال: “هذا خامس نادي أدربه في الدوري السعودي، وأجد راحتي كثيرا هنا، كما أعتبر الدوري السعودي، الأفضل في العالم العربي”.