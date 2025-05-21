زكري المنقذ يحتفل بالبقاء في دوري روشن بطريقته المعتادة

نجح المدرب الجزائري، نورالدين زكري، في تحقيق هدف البقاء مع نادي الخلود في دوري روشن للمحترفين.

بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين في الجولة 33 أمام الفيحاء بنتيجة هدفين دون رد. وهي النتيجة التي ضمنت رسمياً بقاء الفريق قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ورفع الخلود رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 37، محتلاً المركز الحادي عشر في جدول الترتيب. وبفارق سبع نقاط كاملة عن مراكز الهبوط. ليؤكد الفريق استمراره في دوري الأضواء للموسم المقبل.

وكان زكري قد تولى قيادة الجهاز الفني لنادي الخلود بتاريخ 20 أكتوبر 2024، في فترة حرجة من الموسم، حيث كان الفريق يصارع في مؤخرة الترتيب.

وعلى مدار 27 مباراة تحت قيادته، تمكن من تحقيق 10 انتصارات و3 تعادلات مقابل 14 هزيمة. وهو معدل إيجابي نسبياً بالنظر إلى وضعية الفريق عند استلامه المهمة.

ويُحسب لـ”الكوتش” زكري قدرته على إعادة التوازن للفريق، وخلق انسجام داخل المجموعة، مع تحسين الأداء الدفاعي والفاعلية الهجومية في المراحل الحاسمة من الموسم. خاصة في الجولات الأخيرة التي شهدت صحوة لافتة ساهمت بشكل مباشر في ضمان البقاء.

هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل المدرب الجزائري المعروف بخبرته الطويلة في الملاعب الخليجية. وقدرته على التعامل مع الظروف الصعبة، مما يعزز مكانته كأحد المدربين القادرين على صناعة الفارق في الأندية التي تبحث عن الاستقرار وتفادي الهبوط.

والطريف في الأمر أن المدرب نورالدين زكري، لم يفوّت فرصة الاحتفال بطريقته الخاصة. حيث انطلق مباشرة بعد صافرة النهاية داخل أرضية الملعب رافعًا يديه على طريقة “الطائرة”، في لقطة مليئة بالحماس والفرح.

وهي نفس الاحتفالية التي اشتهر بها الموسم الماضي عندما ضمن البقاء مع ناديه السابق. وكأنها أصبحت توقيعه الخاص في لحظات النجاح.