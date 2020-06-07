زكري: “تلقيت العديد من العروض لكن الأولوية لضمك”

الرياضة
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زكري: “تلقيت العديد من العروض لكن الأولوية لضمك”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث المدرب الجزائري نور الدين زكري، عن مستقبله مع نادي ضمك، مؤكدا منحه الأولوية لهذا الأخير، رغن تلقيه العديد من العروض مؤخرا.

وصرح زكري، في حوار لصحيفة “الرياضية” السعودية: “عقدي مع نادي ضمك انتهى، وحاليا تلقيت العديد من العروض”.

وأضاف: “مازالت العروض تلاحقني، ولست أنا الذي أبحث عنها، لكني أعطيت كلمة لرجال ضمك، بالتريث إلى غاية اتضاح الصورة بشكل رسمي، بخصوص الدوري الحالي”.

وعن رأيه بخصوص استئناف الدوري السعودي، أوضح  نور الدين زكري: “أفضل عدم استئناف المنافسة لعدة اعتبارات، من الأفضل السماح للأندية بالاستعداد للموسم الجديد”.


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