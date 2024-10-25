زكري: “حققنا تعادلا بطعم الخسارة أمام النصر”

أبدى المدرب نور الدين زكري حسرته على تضييع فريقه الخلود فوزا في المتناول أمام نادي النصر في دوري روشن السعودي.

وتعادل زكري ولاعبوه أمام نادي النصر الذي لم يتمكن من تعديل النتيجة إلى غاية الأنفاس الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

علماً أن المباراة انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة.

وقال المدرب الملقب بـ “زكرينيو” خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “بصراحة، حققا تعادلا بطعم الخسارة أمام النصر. لا أعلم لماذا أنهى الحكم المباراة ونحن في انفراد مع مرمى النصر، لا أعلم لماذا يحدث هذا دائما”.

وظهر المدرب الجزائري في قمة الغضب بعد اللقاء ورفض مصافحة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

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