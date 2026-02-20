زكري :”سعيد بأول فوز مع الشباب ونسعى لتحقيق أفضل النتائج”

استهل المدرب الجزائري نور الدين زكري مشواره مع نادي الشباب بانتصار ثمين خارج الديار، عقب فوز فريقه على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وعبّر زكري عن سعادته الكبيرة بتحقيق أول فوز له منذ عودته إلى الدوري السعودي، مؤكدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء: “المباراة لم تكن سهلة خاصة وأنها جرت على أرضية ملعب المحالة الذي يعد من أصعب الملاعب على مختلف الأندية”.

وأضاف المدرب المثير للجدل: “نسعى دائما إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة بأقل مجهود”، مشيدا في الوقت ذاته بالمردود الذي قدمه اللاعبون فوق أرضية الميدان، ومؤكدا أنهم كانوا في مستوى التطلعات واستحقوا الفوز”.