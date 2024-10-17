زكري: “لهذا قبلت عرض نادي الخلود وسبق لي خوض تجارب أصعب”

كشف المدرب الجزائري نورالدين زكري، الأسباب التي دفعته لقبول تولي تدريب نادي الخلود السعودي، عوضا عن عدة عروض أخرى.

وكشف زكري، في تصريح خض به تلفزيون “النهار”: “مسألة رجوعي إلى الدوري الممتاز السعودي هي مسالة مكتوب”.

كما أوضح: “كانت لدي عروض كثيرة من بعض الأندية الخليجية، وحتى من الدوري السعودي، ولم أوافق عليها”.

وأردف “زكرينيو”: “اتصلت بي ادارة نادي الخلود، وبعض الشخصيات، من أجل اقناعي بقبول العرض، وفي الأخير وافقت على هذا التحدي الجديد”.

وتابع نور الدين زكري: “سبق لي خوض بعض تجارب أصعب من التي أخوضها الآن، تجربتي الحالية جاءت في توقيت جيد، كوننا في بداية الموسم”.