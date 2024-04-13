زكري مدربا لنادي الأخدود السعودي

تعاقد المدرب الجزائري نور الدين زكري، اليوم السبت، مع ناي الأخدود السعودي إلى غاية نهاية الموسم الكروي.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية أن المدرب الملقب بـ “زكرينيو” اتفق على كل صغيرة و كبيرة مع النادي السعودي، بعد إقالة المدرب السلوفاكي مارتن شيفيلا.

وينتظر، آن يحقق خريج أكاديمية كوفرتشيانو الإيطالي نتائج طيبة خاصة وانه يملك كل المعالم لتحقيق ذلك. بحكم أن الفريق عريق وهو الذي تأسس سنة 1976 ويملك قاعدة جماهيرية ممتازة. كما أن الفريق يتابعه ويناصره أغلب سكان مدينة نجران المعروفة بالكثافة السكانية.