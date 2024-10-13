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الرياضة

زكري مدربا لنادي الخلود السعودي

بقلم عزيز طالبي
زكري مدربا لنادي الخلود السعودي
زكري
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أعلنت إدارة نادي الخلود السعودي، اليوم الأحد، التعاقد مع المدرب نور الدين زكري وطاقمه الفني الذي فضل اختياره بنفسه.
وأنهت إدارة النادي السعودي، التعاقد مع المدرب الجزائري “المثير للجدل” على ان يتم تقديمه غدا الاثنين إلى وسائل الإعلام في تمام الساعة الرابعة و نصف مساء بمقر النادي السعودي.
وكان نادي الخلود قد أنهى مشوار المدرب باولو دوراتي وجهازه المساعد تقديرا لظروفه الخاصة.

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