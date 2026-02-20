زكري يتحدى ضمك في أول اختبار رسمي له مع الشباب

يخوض المدرب الجزائري، نور الدين زكري، أمسية اليوم الجمعة، أول اختبار حقيقي له مع ناديه الجديد، الشباب السعودي.

وسيقود المدرب نور الدين زكري، أول مباراة رسمية لفريقه الشباب، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بمضيفهم نادي ضمك.

وكان المدرب الجزائري، قد أشرف على التحضيرات الأخيرة لفريقه، تحسبا لهذه المباراة، التي تدخل ضمن دوري روشن السعودي.

يذكر أن المدرب الجزائري نور الدين زكري، التحق يوم الثلاثاء الماضي، بالعارضة الفنية لنادي الشباب السعودي. على أمل انقاذه موسم الفريق.