زكري يحقق التعادل الثاني في دوري روشن رفقة الخلود

اكتفى المدرب الجزائري، نور الدين زكري، بنتيجة التعادل في مواجهة فريقه الخلود والنصر. في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وإنتهت المواجهة التي احتضنها ملعب “الحزم” بمدينة الرس، بنتيجة ثلاثة أهداف في كل شبكة.

وحقق المدرب، نور الدين زكري، ثاني تعادل على التوالي منذ توليه العارضة الفنية لنادي الخلود. إذ سجل النادي السعودي أربع هزام وتعادلا وفوزا وحيدا في الدوري. وكان قد أقصي من منافسة كأس الملك، قبل تعيين المدرب الجزائري.

ويحتل “زكرينو” رفقة فريقه المركز الـ14 في سلم ترتيب دوري روشن، بعد مرور ثماني جولات. بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.