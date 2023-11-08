زكري يعرض خدماته لتدريب الإتحاد

عرض المدرب الجزائري نور الدين زكري، خدماته على نادي الإتحاد السعودي، لتولي العارضة الفنية للفريق.

ونشر زكري، أول أمس الإثنين، عبر منصة x، منشور يعرض فيه خدماته على نادي الإتحاد، والذي جاء مضمونه على النحو التالي:”اخبرني تويتر انكم تبحثون عن مدرب خبير عنده UEFA pro عنده شخصية

عنده كاريزما عنده ثقافة تكتيكية، عنده روح! عنده حماس !! عنده شجاعة !!

عنده تحدي !! عنده مواقف !! حقق كل الاهداف مع الاندية الكبيرة والصغيرة بس جزائري الاصل مسلم”.

وحقق منشور المدرب زكري تفاعلا إيجابيا من طرف جمهور الإتحاد، ووصل لـ1.7 مليون مشاهد، كما نصح البعض من أنصار الفريق بتعيين المدرب الجزائري كمدرب جديد للإتحاد.

وللإشارة، أعلنت إدارة الإتحاد أمس الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي سانتو، بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.