زكري يفوز أمام محرز في دوري روشن

قاد المدرب الجزائري، نور الدين زكري، فريقه الخلود، للفوز أمام مواطنه الدولي الجزائري ولاعب نادي الأهلي، رياض محرز، بنتيجة هدف دون رد.

في المواجهة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وسجل لاعب نادي الخلود، أليكس كولادو، الهدف الوحيد في المواجهة، عند الدقيقة الـ90+2 من عمر اللقاء.

وبذلك تمكن الفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب الجزائري، نور الدين زكري، من الارتقاء للمركز الـ12 في الترتيب العام، برصيد 16 نقطة.

ويعَدُّ هذا الفوز هو الثالث للمدرب نور الدين زكري، مع فريقه الخلود في الدوري السعودي، بعدما أطاح بنادي الاتفاق في الجولة السابقة بنتيجة (3-2). والفوز أمام الأخدود (2-1)

كما حقق مدرب وفاق سطيف السابق مع فريقه الخلود، ثلاثة تعادلات أمام النصر، الفتح والتعاون، بالإضافة لثلاث خسارات أمام الشباب، ضمك والقادسية.

ومن جانب آخر، قدم لاعب الخضر، رياض محرز، أداءً متوسطا على العموم في هذه المواجهة، وفشل في مساعدة فريقه لتجنب الخسارة في هذه المواجهة. ونال تنقيط 7.3 في اللقاء الذي خاضه لغاية الدقيقة الـ88.