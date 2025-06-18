زكري يمنح موافقته لتدريب منتخب عمان

منح المدرب الجزائري نور الدين زكري، الملقب بـ “زكرينيو”، موافقته المبدئية لتدريب المنتخب العماني.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن زكري بات أبرز المرشحين لقيادة المنتخب العماني. خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال تجاربه السابقة في الخليج العربي، سواء في الدوري السعودي أو الإماراتي.

ويعَدُّ زكري من بين أبرز الأسماء المحلية الناجحة في عالم التدريب، إذ يمتاز بأسلوب صارم وشخصية قيادية. كما أصبح معروفاً بتخصصه في إنقاذ الأندية من السقوط.

من الجانب الأخر، يسعى الاتحاد العماني إلى الاعتماد على مدرب جديد، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة على رأسها تصفيات كأس آسيا وتصفيات مونديال 2026.