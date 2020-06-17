زكري يوافق على العودة للإشراف على تدريبات ضمك بشرط

اشترط المدرب الجزائري نور الدين زكري، على إدارة ناديه ضمك، تأمين بروتوكول صحي له ولمساعديه، لعودتهم للإشراف على تدريبات الفريق.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية، تصريحات “زكرينيو” أين قال: “مستعد للعودة إلى السعودية بدءا من الغد، بشرط تأمين البروتوكول الصحي”.

وأضاف: “أنا أب لثلاث بنات، وعمري تجاوز الخمسين عاما، كذلك الحال مع المساعدين، لذلك الضمان الصحي مهم للغاية”.

وتابع زكري: “عقدي مع ضمك انتهى الشهر الماضي، ومع ذلك سألتزم معهم حتى نهاية الموسم، وأتمنى أن يحالفنا الحظ بتحقيق الإنتصار في الجولات المتبقية، والبقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني”.

وجاءت هذه التصريحات من نور الدين زكري، المتواجد بمقر إقامته بإيطاليا، رفقة عائلته، بعد قرار السلطات السعودية باستئناف المنافسة يوم 4 أوت المقبل”.