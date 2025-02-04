زلاتان: “بن ناصر هو من أصر على مغادرة ميلان”

أكد مستشار نادي أسي ميلان الايطالي، واللاعب السابق للفريق، زلاتان إبراهيموفيتش، بأن لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، هو من أصر على مغادرة الفريق خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وكان أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قد أعلن أمس الاثنين، في آخر أيام الميركاتو، عن ضمّه بن ناصر، في صفقة إعارة إلى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

وصنع رحيل بن ناصر، عن أسوار أسي ميلان، الذي حمل ألوانه منذ 2019، جدلا واسعا في إيطاليا، واستنكارا كبيرا بين عشاق النادي، الذين وصفوا الخطوة بـ “الخسارة” الكبيرة للفريق.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء، تحدث السويدي زلاتان، عن قضية لاعب “الخضر”، وقال: “رحيل بن ناصر إلى مارسيليا؟ في الحقيقة هو من طلب الرحيل”.

وواصل نجم ميلان السابق: “اسماعيل كان لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا.. لكن إذا ما جاء لاعب وطلب أمرا آخرا، فلا ينبغي أن يبقى”.

وختم ابراهيموفيتش حديثه عن بن ناصر: “لقد كان يبحث عن مغامرة جديدة، وبحثنا عن أفضل حل بالنسبة له ولنا”.

Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse : “Le départ de #Bennacer à l’#OM ? En réalité, c’est lui qui a demandé à partir. Ismaël a été un joueur très important pour nous (…) Si un joueur veut autre chose, il ne doit pas rester ici. Il voulait une nouvelle aventure. Nous… — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 4, 2025

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