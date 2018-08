“زلاتان” يرد على منتقديه: “قالوا أن الأمر انتهى.. لكني قلت لا” !!

ونشر “زلاتان” عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإصابته بعد العملية الجراحية وصورة له أيضا بعد تسجيله لهاتريك في الدوري الأمريكي.

وقال زلاتان: “قالوا أن الأمر إنتهى.. لكني قلت لا”.

وتم اختيار “إبرا” كأفضل لاعب في الأسبوع في الدوري الأمريكي بعد تسجيله لهاتريك في مرمى أورلاندو سيتي.

They said it was over. I said NO pic.twitter.com/6RqSB4zyHL

