“زلاتان” يرد على منتقديه: “قالوا أن الأمر انتهى.. لكني قلت لا” !!

رد “زلاتان إبراهيموفيتش” لاعب “لوس أنجلوس غالاكسي” على منتقديه وخاصة الذين قالوا أنه أنتهى كرويا بعد الإصابة القوية التي تعرض لها عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

ونشر “زلاتان” عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإصابته بعد العملية الجراحية وصورة له أيضا بعد تسجيله لهاتريك في الدوري الأمريكي.

وقال زلاتان: “قالوا أن الأمر إنتهى.. لكني قلت لا”.

وتم اختيار “إبرا” كأفضل لاعب في الأسبوع في الدوري الأمريكي بعد تسجيله لهاتريك في مرمى أورلاندو سيتي.