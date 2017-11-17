زلاتان يعود للتدريبات الجماعية ويستهدف المونديال !

عاد زلاتان إبراهيموفيتش للتدريبات الجماعية لفريقه “مانشستر يونايتد” وهو الذي كان غائبا عن الفريق منذ شهر أفريل الماضي بعد أن تعرض لإصابة قوية في ركبته.

عودة إبراهيموفيتش للتدريبات فتحت باب التأويلات من أجل عودته لمنتخب السويد بعد تأهلهم للمونديال رغم إعتزاله اللعب دوليا.

يذكر أن هناك إمكانية كبيرة من أجل مشاهدة “السلطان” لأول مرة هذا الموسم في مباراة الغد ضد نيوكاستل.

وقال زلاتان في تصريحات صحفية: “هدفي كان العودة وبقوة، ولا أحد يجبرني على الإعتزال، بل سأترك كرة القدم عندما أريد أنا”.

وأضاف: “لم يسبق لي أن تعرض لإصابة قوية، وهذا ما زادني إرادة على العودة بقوة الى الميادين”.