زلاتكوداليتش :”الفوز بالمرتبة الثالثة إنجاز عظيم لكرواتيا”

ابدى مدرب كرواتيا زلاتكوداليتش سعادته بالظفر بالمرتبة الثالثة في مونديال قطر بعد الفوز على المغرب في المباراة التي جرب اليوم بملعب “الخليفة الدولي”.

وأكّد زلاتكوداليتش في تصريح له عقب المباراة التي نقلته قناة “الكأس” القطرية :”الميدالية البرونزية بالنسبة لنا تساوي الذهب. هي في الحقيقة مهمة ومهمة جدا لأمتنا وتعد إنجازا عظيما”.

كما تطرّق مدرب كرواتيا للحديث عن النهائي المرتقب :” مواجهة فرنسا والأرجنتين صعبة على الطرفين، و بصراحة لا استطيع التنبؤ من سيفوز”.

وختم :” هذه أخر كأس العالم لبعض اللاعبين المخضرمين، لدينا الكثير من المواهب، و يمكن أن نعوج إلى بلدنا مطمئنين”

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