زلاتكو: “أعد أنصار اتحاد العاصمة بلعب الأدوار الأولى”
بقلم كريم تيغرمت
وعد مدرب اتحاد العاصمة، زلاتكو كرمبوتيتش، أنصار الفريق، ببذل مجهودات أكبر بهدف لعب الأدوار الأولى هذا الموسم.
وصرح زلاتكو، عقب الفوز على نصر حسين داي: “خضنا مباراة جد صعبة، وأنا راضٍ عن مردودنا في الشوط الأول”.
كما أضاف: “عكس الشوط الأول، لست راضيا عن أدائنا في الشوط الثاني، لاعبونا سعوا للحفاظ على النتيجة عوض تعميق الفارق”.
وأردف: “ألعب دائما من أجل الفوز، واعتلاء المراتب الأولى، وأعد أنصارنا، ببذل مجهود أكبر لتحقيق نتائج أفضل ولعب الأدوار الأولى”.
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