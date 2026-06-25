زلزالان يضربان فنزويلا.. مقتل 32 شخصا وأكثر من 700 جريح

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، عن مقتل 32 شخصا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد مساء الأربعاء.

وفي كلمة متلفزة قالت رودريغيز، إن زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات، أعقبتهما 20 هزة ارتدادية. تسببا في انهيار عدد من المباني في كاراكاس. وإغلاق مطار “مايكيتيا” الدولي الذي يخدم العاصمة بسبب أضرار جسيمة في البنية التحتية.

وضرب الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات. ما تسبب بمخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا.

وأعلنت فنزويلا حالة الطوارئ، فيما وصفت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز، الوضع بأنه “حادث ذو تداعيات خطيرة”.

وقررت سلطات كراكاس تعليق الدراسة وخدمات السكك الحديدية، إلى جانب إغلاق المطار الدولي في العاصمة كراكاس بسبب الأضرار التي لحقت به. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه لقطات مصورة انهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس. فيما تستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

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