زلزال أونلاين في الجزائر والسبب khoubai! 

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حملة تضامن واسعة مع المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي “khoubai”.

ونظرا لمحتواه المفيد والمميز، ما كان من متابعيه إلا القيام بهذه المبادرة لمساعدته للوصول إلى مليون مشترك عبر حساباته على اليوتيوب والأنستغرام.

وتم إطلاق الحملة في بدايتها عبر صفحة “TOP COMMENTAIRE”، على موقع فايسبوك.

وجاء في منشور للصفحة: “في قلبي حاجة وحدة، أنستغرام Khoubai يلحق المليون قبل 2022. ربما أنا أطلب المستحيل لكني على الأقل سأحاول أنا وكل الصفحات الشقيقة”.

كما أضاف المنشور: “والله هذا الإنسان جوهرة خُلقا و عملا، خُبيب لوحده شركة انتاج أفلام وثائقية، مغامرات، تصوير، مونتاج، تعليق وحتى الترجمة. والنتيجة كل الفديو أروع من السابق”.

كما تابعت الصفحة: “لكل من يؤمن بصناعة المحتوى الحقيقي سأضع رابط الأنستغرام في الأسفل”.

وبعد ساعات قليلة من إطلاق هذه الحملة، كانت النتيجة مبهرة، حيث يزداد عدد المشتركين في حسابات المؤثر بسرعة خيالية.

وقفز حساب”khoubai” على موقع الفيديوهات اليوتيوب إلى أزيد من 700 ألف مشترك. كما ارتفع عدد مشتركي المؤثر على انستغرام من 400 ألف مشترك إلى أزيد من 700 ألف مشترك في وقت قياسي.

وشكر “khoubai” كل من شارك في هذه الحملة قائلا: ” كل الشكر لكل شخص نشر حسابي. كل التقدير للصفحات الصغيرة والكبيرة التي تدعم محتواي ولكل شخص بسيط كتب عني ولو بكلمة. ان شاء الله القادم أجمل وكل مرة نطلعو المستوى للأفضل”.

وعاد بعد فترة ليكتب على ستوي حسابه بانستغرام: “زلزال أونلاين في الجزائر.. أظن أنه يجب أن أكتب كل دقيقة سطوري تاع شكر. شكرا لكم جميعا لدعمكم”.

وفيما يلي رابط صفحة “khoubai” على أنستغرام ويوتيوب:

https://instagram.com/khoubai

https://www.youtube.com/channel/UCJgfj0DxWN0k1UuB5wiDf8A