زلزال إزمير.. إرتفاع عدد الضحايا إلى 51 حالة وفاة و896 جريحا

إرتفع عدد ضحايا زلزال إزمير بتركيا إلى 51 قتيلا و 896 جريحا.

أعلن، اليوم الأحد، نائب الرئيس التركي عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 51 قتيلا.

من جهتها أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن المنطقة شهدت 850 هزة ارتدادية، قوة 40 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات وضرب بحر إيجه قبالة سواحل ولاية إزمير يوم الجمعة.

وأشارت ذات الإدارة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع من 44 إلى 49 شخصا بينهم حالة غرق، وإصابة 896 بجروح، استكمل منهم 682 العلاج، ومواصلة علاج 214.

مشيرة أن الطواقم تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية.