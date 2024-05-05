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زلزال إفتراضي بالبويرة.. وزير الداخلية يتفقد المناورة

بقلم نادية بن طاهر
زلزال إفتراضي بالبويرة.. وزير الداخلية يتفقد المناورة
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أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية المندرجة ضمن المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية بولاية البويرة.

ورافق الوزير، كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.

وسيشرف السيد الوزير على عمل فرق الدعم والتدخل الأولي للولايات 42 المشاركة.

كما سيتلقى شروحات بخصوص سير وتنسيق العمليات ومساهمة مختلف المنصات الرقمية التي تم ادراجها.

وسيقف الوزير على مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.

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