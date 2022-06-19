زلزال افتراضي بشدة 5 درجة اليوم في بسكرة

نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية بسكرة، اليوم الأحد، مناورة ميدانية تحاكي وقوع زلزال شمال الولاية.

وقدمت مصالح الولاية، عبر عدة بيانات صدرت تتابعا، مراحل وقوع الزلزال وشدته وتمركزه وكذا الخسائر التي تسبب فيها وتدخلات الحماية المدنية.

وفيما يلي نقدم لكم بالتفصيل مراحل القيام بالمناورة الميدانية والتي تحاكي وقوع زلزال اليوم الأحد على الساعة السابعة صباحا. على بعد 13 كلم شمال شرق بلدية الوطاية بشدة 5 درجة على سلم ريشتر.

ليتم على إثر ذلك، خروج إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية القنطرة وكذا إسعافات الوحدة الرئيسية بسكرة قصد التعرف في الأول

بعدها وفور تلقي المكالمات الهاتفية الواردة من مركز التنسيق العملي للوحدة الرئيسية. وكذا مركز الوحدة الثانوية القنطرة وبعد خروج الوحدتين بالتوازي. تم تلقي البيان المتعلق بالهزة ووصول معلومات تفيد بوقوع خسائر معتبرة.

بعدها بداية الشروع في وضع حيز التنفيذ لمخططات النجدة بالبلديات الوطاية القنطرة والبرانيس المعنية بالكارثة. مع إعلام الوالي عن تفعيل مخططات النجدة للبلديات المتضررة.

كما تم تسخير 10 سيارات إسعاف و3 شاحنات مضخة وخزان وشاحنة عتاد متخصص. وشاحنة نقل البضائع و3 حافلات و4 سيارات قيادة مع تشكيل خلية متابعة على مستوى مركز القيادة تالعملي.

وبعد إعلام الوالي بحجم الخسائر التي خلفها الزلزال، قرر فورا تفعيل مخطط تنظيم النجدة للولاية. أين ترأس اجتماعا طارئا مع رؤساء المقاييس. أين نصب مركز القيادة الثابت، ليتنقل بعدها مباشرة إلى مكان تنصيب مركز القيادة العملياتي.

كما تم ابلاغ وزير الداخلية وتنصيب مركز القيادة الثابت على مستوى الولاية بالموازاة مع إنطلاق المقاييس إلى موقع الكارثة.

وبعدها يتم الشروع في تنصيب مركز القيادة للعمليات للولاية من طرف مدير الحماية المدنية للولاية وتوليه قيادة عمليات الإغاثة بالمنطقة.

كما تم وضع قاعدة الإمتداد للمقاييس المعنية بالنكبة، ووضع استراتيجية وخطة عمل من أجل التكفل التام بالكارثة.

وكذا تحديد المنطقة المتضررة التي تتطلب تدعيم وتكفل بحجو الكارثة. وتحديد الأولويات للتكفل بمخلفات الكارثة وتحديد إحتياجات الجهاز المتدخل بعين المكان.

الخسائر البشرية والمادية المتوقعة في الزلزال الإفتراضي

وحسب ذات المصدر، فقد كانت المناطق المعنية بالزلزال الإفتراضي، الوطاية القنطرة والبرانيس، وعليه فالمناطق المتضررة كانت كالآتي:

قرية منبع الغزلان ببلدية الوطاية ومفترق الطرق الوطنية رقم 3 و78 “حادث مرور مميت” ببلدية القنطرة.

مصنع البسكرية للاسمنت “تسرب غاز متبوع بحريق” ببلدية البرانيس.

كما تم توقع تسجيل خسائر بشرية ومادية معتبرة في هذا الزلزال الافتراضي، حيث تم توقع وفاة 12 شخصا وإصابة 50آخرين بجروح.

وبخصوص الخسائر المادية المتوقعة بهذا الزلزال الإفتراضي، فتمثلت في انهيار بنايات وتشققات في بعضها الآخر.

كما تم تسجيل تسرب من شبكة المياه الصالحة للشرب مع تسجيل كذلك حالات الهلع والفزع لدى السكان. وتعطل بعض المرافق والخدمات بالمنطقة. واتلاف مقدمة حافلة وشاحنة مع الانقلاب واتلاف بعض القنوات المغذية للفرن.

وبعد ضبط الخسائر المسجلة المادية والبشرية، فقدتدخل 460 عنصر من الحماية المدنية. بالاضافة إلى 22 سيارة اسعاف و3 شاحنات اطفاء وغيرها لتسهيل عمليات الإغاثة مع اخذ الاجراءات التالية:

بداية تقييم حجم الكارثة وترتيبات التدخلات المتخدة والاجراءات لعملية وأنظمة الاتصال وتحديد الإحتياجات والأولويات.

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