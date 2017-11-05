زلزال اقتصادي في السعودية بعد احتجاز رجال أعمال وأمراء

هبطت الأسهم السعودية في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وذلك بعد احتجاز عدد من رجل الأعمال وأمراء في المملكة ليلة الأحد، بتهمة الفساد وغسيل أموال.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية، بنسبة 1.5%، بعد دقائق من انطلاق التعاملات.

وخسرت “المملكة القابضة”، المملوكة للأمير الوليد بن طلال نحو %10 من قيمتها، حيث هوى سهمها بـ9.9 % في بداية التعاملات.

وهبط سهم الشركة الوطنية للتصنيع بنسبة 1.3%، أما البنك السعودي الفرنسي، فقد هبط بنسبة 2.8 %.

ولم يطرأ تغير يذكر على بعض الأسهم القيادية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، التي خسر سهمها 0.2 % فقط.

