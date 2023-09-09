زلزال المغرب.. الاتحادية الجزائرية للجيدو تطمئن

طمأنت الاتحادية الجزائرية للجيدو، الشعب الجزائري والأسرة الرياضية، بخصوص سلامة وفد المنتخب الوطني، المتواجد بالمغرب، عقب الزلزال الذي سهرة أمس عدة مناطق من الجارة الغربية.

ويشارك المنتخب الوطني للجيدو، في البطولة الإفريقية 2023، بالدار البيضاء المغربية.

وقالت الاتحادية في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” :”الاتحادية الجزائرية للجيدو تطمئن الشعب الجزائري والأسرة الرياضية على سلامة الوفد والمنتخب الجزائري للجيدو المتواجد بالمغرب في فعاليات بطولة افريقيا للأمم على اثر الزلزال الذي ضرب المغرب.”

وفي سياق متصل، يتواجد الفريق الجزائري، المجمع الرياضي كوسيدار “سيدات” لكرة السلة، في مدينة مراكش، في إطار مشاركته ضمن البطولة العربية.

وأطلقت لاعبة كوسيدار، اللبنانية عقل ريبيكا، رسالة عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي في “أنستغرام” تؤكد من خلالها بأن الجميع بخير ولا توجد أضرار كبيرة بالفندق بمراكش، أين يقيم الفريق الجزائري.

للإشارة فإن زلزال المغرب، خلّف إلى غاية ظهر اليوم السبت، 822 قتيلا و672 مصابا، منهم 205 في حالة خطيرة.