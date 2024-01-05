زلزال اليابان: ارتفاع عدد القتلى إلى 92 وتسجيل 242 مفقودًا

فقد ما لا يقل عن 242 شخصا في وسط اليابان حيث يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. بعد أربعة أيام تقريبا من الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في العام الجديد وأدى إلى مقتل 92 شخصا على الأقل.

وتم انتشال سيدتين مسنتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. لكن الآمال في العثور على ناجين آخرين تتضاءل بعد انقضاء اليوم السابق لمهلة الـ 72 ساعة. التي تعتبر حاسمة لإنقاذ الأرواح بعد كارثة طبيعية. خاصة وأن الطقس الشتوي لا يساعد، مع توقع تساقط الثلوج يوم الأحد.

وشعر بالزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي وقع يوم الاثنين الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي. في مناطق بعيدة مثل طوكيو، على بعد 300 كيلومتر.

وهزت شبه جزيرة نوتو، وهي شريط رفيع من الأرض يمتد نحو مائة كيلومتر. داخل بحر اليابان، مما أدى إلى انهيار المباني وتدمير الطرق.

ووصف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الخميس هذا الزلزال، الذي أعقبته هزات ارتدادية عديدة. بأنه “أخطر كارثة” في عصر ريوا الياباني، الذي بدأ عام 2019 مع اعتلاء الإمبراطور الياباني ناروهيتو عرش اليابان.

ووفقا لتقرير مؤقت جديد أعلنته صباح الجمعة إدارة إيشيكاوا. حيث تقع شبه جزيرة نوتو، خلفت الكارثة بالفعل 92 قتيلا، وما زال 242 شخصا في عداد المفقودين.