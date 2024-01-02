زلزال اليابان: تسجيل 48 حالة وفاة و155 هزة إرتدادية

ضربت وسط اليابان 155 هزة ارتدادية في الفترة ما بين الساعة 4 مساء يوم الاثنين. والساعة 9 صباح يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت اليابان يوم الاثنين. ارتفعت إلى 48 قتيلا على الأقل. وأفاد تقرير أول تم إرساله أمس خلال النهار عن ستة وفيات فقط. وكان آخر 30 هذا الصباح عند الفجر.

وتم تسجيل نصف الوفيات في ميناء واجيما، في شبه جزيرة نوتو، في الطرف الشمالي من محافظة إيشيكاوا. كما أبلغت السلطات المحلية عن 14 إصابة خطيرة و”العديد” من الإصابات الطفيفة.

وتعرضت شبه الجزيرة لإجمالي 155 زلزالا بين الساعة 4 مساء الاثنين (8 صباحا بتوقيت فرنسا). والثلاثاء 9 صباحا (منتصف الليل بتوقيت باريس). وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA. تم تسجيل معظم هذه الزلازل بقوة أعلى من 3.0.

وتم تسجيل أكبر هذه الزلازل، التي وقعت يوم الاثنين بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل (في مقاطعة إيشيكاوا. بقوة 7.5 درجة من قبل المعهد الأمريكي للجيوفيزياء (USGS) وبقوة 7.6 من قبل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA). ).

هذه الصدمة العنيفة، التي شعرت بها بوضوح مناطق بعيدة مثل طوكيو، على بعد أكثر من 300 كيلومتر. أدت إلى حدوث تسونامي يوم الاثنين على ساحل بحر اليابان. مما أجبر العديد من السكان على الفرار والبحث عن ملجأ في الأراضي المرتفعة. باسرع ما يمكن. وشعر السكان بستة هزات أرضية قوية جديدة صباح اليوم الثلاثاء، بحسب الوكالة اليابانية.

تم بعد ذلك تخفيض مستوى خطر تسونامي، الذي أثار في البداية حالة تأهب قصوى نادرة من JMA، ثم تم رفعه نهائيًا يوم الثلاثاء الساعة 10:00 صباحًا (01:00 بتوقيت جرينتش) من قبل نفس الوكالة.

وتم الكشف عن حجم الدمار مع شروق شمس يوم الثلاثاء: في كل مكان، منازل قديمة ومباني منهارة. وطرق متصدعة، وقوارب صيد مقلوبة أو جانحة، وحرائق متواصلة وسط الأنقاض المشتعلة.